Движение “Отряды Путина” призвало закрыть Clubhouse в РФ за “притоны, пьянство и сплошную аморальность”. Видео
03.03.2021, 1:30,
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Штаб “Отрядов Путина” находится в Краснодаре. Его пожилые сторонники прославились своими провокационными акциями: они вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали “ген предателя” у создателя Telegram Павла Дурова и сжигали чучело президента президента США Дональда Трампа, писала “Лента.ru”.
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Видео: Отряды Путина Soc Sprav / YouTube
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