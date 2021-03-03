 

Движение “Отряды Путина” призвало закрыть Clubhouse в РФ за “притоны, пьянство и сплошную аморальность”. Видео

03.03.2021, 1:30, Новости дня
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Штаб “Отрядов Путина” находится в Краснодаре. Его пожилые сторонники прославились своими провокационными акциями: они вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали “ген предателя” у создателя Telegram Павла Дурова и сжигали чучело президента президента США Дональда Трампа, писала “Лента.ru”.

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Видео: Отряды Путина Soc Sprav / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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