В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно организовать режим дня школьников

03.03.2021, 1:26, Разное

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Специалисты Роспотребнадзора проинформировали, что школьники должны соблюдать режим дня. Это не только дисциплинирует, но и помогает на должном уровне сочетать отдых и учёбу.

Грамотно организованный режим дня предотвратит вялость и раздражительность ребёнка, а также сохранит его трудоспособность и успеваемость. На учеников влияют 4 фактора: сон, питание, двигательная активность и рабочее место. Прогулки на свежем воздухе и подвижные игры должны составлять для младших школьников порядка трёх часов, для старшеклассников – не менее двух. Если всё в норме, то проблем со здоровьем не будет, а вот при недостатке, к примеру, сна, дети плохо растут и развиваются. Приблизительные нормы сна для учащихся 1-7 классов – это около 10 часов, для 6-11 классов – 8-9 часов. Первоклашкам рекомендовано спать ещё и днём.

Эксперты ведомства отметили, что у тех, кто недосыпает около двух часов, уровень работоспособности на уроках снижается в целом на 30% по сравнению со сверстниками, которые придерживаются нормы. После 19 часов рекомендуются спокойные игры и соблюдение полезных привычек: прогулка, чтение или купание. Перед сном необходимо проветрить комнату, кровать должна быть ровной, а подушка небольшой.

Для школьников рекомендуется сбалансировано питаться 4-5 раз в день, интервалы между приёмами пищи не должны превышать четырёх часов. В продуктах обязаны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, а также пищевые волокна. Есть нужно в спокойной обстановке и не торопясь.

Что касается рабочего стола школьника, то необходимо, чтобы свет падал слева, освещение от настольной лампы не должно бить в глаза. Ноги ребёнка при правильной посадке упираются в пол или подставку и образуют прямой угол, а стул нужно выбирать с невысокой спинкой, это поможет ребёнку меньше уставать.

Источник: www.rospotrebnadzor.ru