 

В РФ опровергли поставки оружия из США

03.03.2021, 0:42, Новости дня
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США не проводят и не планируют поставлять какие-либо вооружения в Россию, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Анонсированные вчера [во вторник] очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.



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