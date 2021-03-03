 

В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

03.03.2021, 0:42, Новости дня
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Число случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю выросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей после шести недель последовательного снижения числа (заболевших)», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости».

В организации отметили, что рост связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (рост на 14%), Юго-Восточной Азии (9%), Европе (9%) и Северной и Южной Америке (6%).

В ВОЗ полагают, что причинами роста могут быть продолжающееся распространение разных штаммов вируса, ослабление ограничительных мер.

При этом снижается число смертей от заболевания, с 22 по 28 февраля зафиксировано и 63 тыс. 477 летальных исходов.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.



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