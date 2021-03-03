 

Водонапорная башня раздавила машину приехавших чинить ее коммунальщиков

03.03.2021, 0:42, Новости дня
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В Тверской области водонапорная башня едва не рухнула на работников коммунальных служб, которые приехали чинить ее, происшествие успели снять на видео.

Инцидент произошел в деревне Холмина, башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, наблюдавших за работой возле нее, передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что никто из находившихся поблизости не пострадал, но автомобиль ремонту не подлежит.

Местные жители в соцсетях сообщили, что после инцидента деревня осталась без воды. Также конструкция подтопила близлежащие территории.

В 2006 году в Алтайском крае из-за сильного порыва ветра упала водонапорная башня, обеспечивавшая водой поселок Рыбное, в котором находились шесть жилых домов, детский сад и дом культуры.



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