“Нет оснований”. В ГБР рассказали, почему перестали вызывать Порошенко на допросы

03.03.2021, 0:40, Новости дня

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У Государственного бюро расследований (ГБР) Украины нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения. Об этом 2 марта заявил врио директора ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, трансляция велась на YouTube-канале.

“В следствии центрального аппарата ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматриваются вопросы правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. В настоящее время в этих уголовных производствах выполняются международные запросы, которые направили в установленный законом способ через Генпрокуратуру. Также продолжаются экспертные исследования”, – сказал Сухачев.

Врио директора ГБР отметил, что Порошенко допроcили по всем уголовным производствам.

“У нас нет сейчас оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ждем результатов международных запросов. Сейчас мы не можем принять решения относительно закрытия ни одного из уголовных производств”,– добавил он.

Деркач в прошлом году опубликовал записи якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

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