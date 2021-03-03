Венедиктов опубликовал запись, как Горбачев поет украинскую песню “Дивлюсь я на небо та й думку гадаю”. Аудио

03.03.2021, 0:40, Новости дня

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Главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, который дружит с последним генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым, опубликовал в своем Telegram аудиозапись, на которой Горбачев поет украинскую песню.

Венедиктов рассказал “ГОРДОН”, что Горбачев спел с ним вместе песню “Дивлюсь я на небо та й думку гадаю” на “Эхе Москвы” ровно год назад, 2 марта 2020 года, но эта запись впервые публикуется только сейчас.

Лидер группы “Машина времени” Андрей Макаревич в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказывал, что Горбачев любит петь украинские песни и даже записал с “Машиной времени” пластинку.

Венедиктов также опубликовал в Twitter несколько фотографий с Горбачевым, в том числе одну, где он сидит в окружении сотрудниц “Эха”, и подписал: “Эхо Москвы” здорового человека”.

Перезвонились с Михаил Сергеевичем Горбачевым. Договорились начать подготовку к празднованию его 99-летия pic.twitter.com/KwC4yoypJq

— Алексей Венедиктов (@aavst) March 2, 2021

Он так меня воспитывает pic.twitter.com/MCHctoQET0

— Алексей Венедиктов (@aavst) March 2, 2021

Эхо Москвы здорового человека pic.twitter.com/KAlGHQEmDw

— Алексей Венедиктов (@aavst) March 2, 2021

Фотографии архивные – свой день рождения Горбачев встречает на карантине из-за пандемии, а с друзьями и родными общается по видеосвязи, сообщил AFP пресс-секретарь “Горбачев-Фонда” Владимир Поляков.

Горбачев родился в 1931 году, сегодня ему исполнилось 90 лет. Он занимал пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза с 1985 года, а с 1988 года – председателя президиума Верховного Совета СССР. В марте 1990 года избран президентом СССР на внеочередном съезде народных депутатов.

8 декабря 1991 года при Горбачеве были подписаны Беловежские соглашения, ознаменовавшие фактическое прекращение существования СССР. 25 декабря Горбачев объявил об отставке.

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