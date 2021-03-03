Мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз вакцин от COVID-19

03.03.2021, 0:40, Новости дня

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – города который находится в области “красной” зоны карантина, – попросил правительство предоставить больше вакцин от COVID-19 и помочь развернуть мобильные госпитали. Об этом 2 марта он заявил на телеканале “Прямий”, соответствующее видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.

“Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения”, – отметил мэр.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/281324146719262/

Он также призвал Кабмин помочь с развертыванием дополнительных коек в медучреждениях.

Во время эфира Марцинкив заявил, что на вакцинацию медиков Ивано-Франковска выделили около 500 доз вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Минздрав определил Ивано-Франковскую область в “красную” зону по уровню эпидопасности. Ограничения этой зоны начали действовать с 26 февраля.

21 февраля в области установили 16 карантинных блокпостов, с 24 февраля там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19.

Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 марта в Украине коронавирус подтвердили у более 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн выздоровели.

По данным СНБО, в Ивано-Франковской области с начала пандемии COVID-19 инфицировано 65,6 тыс. человек, умерло почти 1,2 тыс., из них за последние сутки заболевших – 649, умерших – 10. Начиная с 15 февраля в области ежедневно фиксируют более 500 новых случаев заболевания.

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