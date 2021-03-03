Канада одобрила и закупила вакцину Covishield

03.03.2021, 0:40, Новости дня

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Канада 26 февраля одобрила вакцину против коронавируса Covishield и опубликовала на сайте правительства подробную информацию о ней. Такую же вакцину от COVID-19 используют сейчас в Украине.

Reuters сообщал, что 3 марта Канада должна получить 500 000 доз Covishield.

На канадском правительственном портале отмечается, что Covishield (производится Индийским институтом сыворотки) и AstraZeneca COVID-19 VACCINE (производится AstraZeneca) – это рекомбинантные вакцины ChAdOx1-S, разработанные AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Минздрав Канады изучил информацию о производстве этих вакцин и пришел к выводу, что они сопоставимы. Оба препарата были зарегистрированы по временному указу 26 февраля.

Также по временному указу в Канаде были ранее зарегистрированы вакцины от Pfizer / BioNtech и Moderna. По данным Reuters, на данный момент Канада получила около 2,4 млн доз вакцин этих производителей.

Правительство Канады предоставляет информацию о Covishield для трех категорий: пациентов, медиков и исследователей. Опубликованы отчеты об исследованиях вакцины.

В разделе для пациентов в доступной форме даются ответы на самые распространенные вопросы. Например, указано, что вакцина предназначена для пациентов старше 18 лет и ее не должны получать те, у кого тяжелая аллергия на какой-либо ингредиент (на сайте указан перечень нелекарственных ингредиентов вакцины) или имеет симптомы, связанные с COVID-19.

Указан также перечень признаков, при которых необходима консультация врача перед приемом вакцины (касается аллергиков, людей с иммунодефицитом, беременных, кормящих грудью, людей с проблемами дыхания, людей с тяжелой инфекцией и высокой температурой более 38° C, людей с проблемами с кровотечением или принимающих лекарства, разжижающее кровь).

Подчеркивается, что эта векторная вакцина стимулирует естественную защиту организма от коронавируса, при этом от нее нельзя заразиться коронавирусом (в ее основе лежит аденовирус). Как и любая вакцина, Сovishield не может полностью защитить всех, кто ее получит. Правительство Канады рекомендует соблюдать меры предосторожности даже после получения двух доз.

Отмечается, что, как и любая другая вакцина, Сovishield может вызывать побочные эффекты у некоторых пациентов. В клинических исследованиях большинство побочных эффектов были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней.

На портале вакцинации от украинского Минздрава пока дана лишь краткая справка об этой вакцине.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

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