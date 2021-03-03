США выделят Украине 150 миллионов долларов после проведения военной реформы

03.03.2021, 0:36, Разное

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США намерены предоставить Украине очередной финансовый транш для поддержки ее армии. После проведения в стране военной реформы, Киев может получить от Вашингтона порядка 150 миллионов долларов.

Оборонный бюджет Украины вскоре может пополниться за счет финансовых вливаний от Соединенных Штатов Америки. Для этого в Вашингтоне уже разработали ряд требований к Киеву, в случае выполнения которых государство будет рассчитывать на щедрую финансовую поддержку. Всего сумма вероятного транша составит около 150 миллионов долларов.

Согласно сообщениям пресс-службы Минобороны США, Белый дом намерен получить подтверждение наличия конкретных достижений Украины в проводимой реформе ВВС. Только получив факты об успешной трансформации и усовершенствовании украинской армии, Пентагон даст добро на первую выплату. Всего же Киев может рассчитывать на четверть миллиарда долларов.

Эти деньги должны быть направлены исключительно на цели, которые Вашингтон задекларировал в условиях финансирования. Ни президент, ни парламент или Минобороны Украины не вольны решать в целевом предназначении западной материальной помощи своему оборонному сектору. Так, 125 из 250 миллионов направят на приобретение медицинского оборудования, спутникового снаряжения и систем радаров для контрбатарейной борьбы.

Вторая часть предусмотренной планом реформ суммы будет перечислена только после того, как Белый дом будет уверен в проводимом реформировании ВВС Украины. При этом уже сейчас Вашингтон призывает своих коллег проводить политику открытости и прозрачных отчетов в сфере вооружений. Таким образом, пишет «Политэксперт», США смогут убедиться в действительно осуществляемом процессе модернизации вооружений и технических средств по аналогии со стандартами государств НАТО.