 

В Сети обсуждают интригующее фото Екатерины Волковой в свадебном платье

03.03.2021, 0:36, Разное
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В своем микроблоге Instagram Екатерина Волкова поделилась новым интригующим фото, которым удивила своих поклонников. Звезда «Ворониных» позировала в свадебном платье и с огромным кольцом на безымянном пальце, а в подписи к посту призвала фолловеров: «Не бойтесь жизнь переменить».
Известная цитата из советской киноленты «Вокзал для двоих» заставила подписчиков Екатерины Волковой задуматься. В комментариях сразу начали предлагать свои версии того, почему актриса позирует в таком образе. Некоторые фолловеры предположили, что у артистки и ее супруга Андрея Карпова годовщина свадьбы. Замуж она вышла в 2010 году, и пара в апреле будет праздновать 11 лет совместной жизни. Кроме этого, в одном из интервью звезда «Ворониных» призналась, что хотела на 10-летний юбилей сыграть пышную свадьбу, так как их торжество было скромным. Планам пары помещал карантин, который был введен прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Поэтому Екатерина Волкова отложила эту затею до тех пор, пока не будут сняты ограничения.

Другая часть подписчиков высказала совершенно противоположное мнение по поводу фото в свадебном платье. Они думают, что таким способом супруга Андрея Карпова пишет о предстоящем разводе, так как это «тоже перемены в жизни». И одна из самых популярных версий фолловеров – это участие Екатерины Волковой в новом проекте, в котором она предстанет в образе невесты. Сама актриса предположения комментаторов оставила без внимания.



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