Чулпан Хаматова рассказала, почему рассталась с отцами своих дочерей

03.03.2021, 0:36, Разное

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Многодетная мать Чулпан Хаматова пока не смогла построить крепкую семью. Актриса пояснила в интервью, почему она рассталась с отцами своих троих дочерей.

По словам Чулпан Хаматовой, она только один раз была в официальном браке. Избранником артистки стал Иван Волков, которому она подарила двух старший дочерей Арину и Асю. В 2010 году она родила младшую Ию от возлюбленного Александра Шейна.

Свой первый брак Чулпан Хаматова считает удачным, но после развода она пообещала себе больше официально не регистрировать отношения. Артистка считает, что ее семью с актером Иваном Волковым разрушила ее постоянная занятость. Кроме напряженного графика съемок она еще занимается благотворительным фондом «Подари жизнь». К экс-супругу она испытывает дружеские чувства. У каждого из них давно своя жизнь, но Чулпан Хаматова старается помнить только хорошее, что было в их союзе.

По поводу вторых серьезных отношений актриса не может сказать так же. Как оказалось, у нее и режиссера Александра Шейна «очень разные понятия добра и зла». Замуж за него она так и не вышла, хотя роман длился до 2018 года. На данный момент Чулпан Хаматова влюблена, но не спешит раскрывать имя своего нового избранника.