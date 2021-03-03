Ученые объяснили, почему люди не решаются прекратить надоевший разговор

03.03.2021, 0:22, Разное

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Исследование возглавил аспирант факультета психологии Гарвардского университета Адам Мастроянни. Он заметил, что перестал посещать вечеринки из-за страха застрять в ненужных разговорах, которые не знаешь, как закончить. Мастроянни предположил, что он в этом не одинок и другие люди тоже продолжают беседы исключительно из вежливости, ошибочно считая, что это нужно их собеседнику.

В ходе исследования ученые провели два эксперимента, в которых поучаствовали более тысячи добровольцев. Сначала 806 участников попросили вспомнить свой последний разговор с кем-либо — со своим другом, партнером или членом семьи. Более 66% человек в этой выборке признались, что в ходе общения возник момент, когда, по их мнению, надо было прекращать беседу. Те участники, которые вовремя закончили разговор по своей инициативе, получили от общения гораздо больше удовольствия по сравнению с теми, кто не решился это сделать.

Во втором эксперименте поучаствовали 252 человека, которые не были знакомы друг с другом, их разделили на пары и предложили пообщаться. Время разговоров длилось от 1 до 45 минут. Затем участников поодиночке попросили поделиться своими ощущениями. Полученные результаты практически повторяли данные первого эксперимента: 68% добровольцев сообщили, что в какой-то момент хотели прекратить разговор, но не решались. Они также получили от общения гораздо меньше удовольствия по сравнению с участниками, которые свернули беседу по своей инициативе.

Авторы исследования также выяснили, что по крайней мере 63% участников ошибочно считали, что их собеседник хочет продолжать разговор, поэтому продолжали общаться, даже если испытывают при этом дискомфорт.

«Наши результаты показали, что разговоры почти никогда не заканчивались, когда оба собеседника этого хотели, и редко заканчивались, когда этого хотел хотя бы один собеседник. Это типичная «проблема координации», которую люди не могут решить, поскольку вынуждены скрывать часть информации друг от друга из-за социальной вежливости. В результате у многих возникает иллюзия, что большинство разговоров заканчиваются, когда этого никто не хочет», – написали авторы исследования.