Обозреватель Bloomberg призвал не верить громким заявлениям об энергетической независимости США

02.03.2021, 23:58, Новости дня

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Несмотря на то что американские политики любят делать громкие заявления об энергетической независимости США, однако на деле Америку в лучшем случае можно назвать лишь самодостаточной, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли. Более того, даже о самодостаточности нельзя говорить уверенно, поскольку даже в прошлом году страна продолжала импортировать нефть, причём закупая её у «удивительных» торговых партнёров, таких как Россия.



Reuters

Не верьте громким заявлениям об энергетической независимости США, пишет обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.

«США энергетически независимы, верно? Что ж, некоторые политики хотят, чтобы вы в это поверили, но если взять любое осмысленное значение слова «независимый», то окажется, что ни о какой независимости речи не идёт», — подчёркивает автор.

Как отмечается в статье, в самом широком смысле энергетическая независимость может означать, что страна производит больше энергоносителей, чем потребляет. Именно на этом основании политики делают свои заявления, но тут скрывается целый ряд взаимозависимостей с иностранными государствами, которые нельзя игнорировать.

«Я бы сказал, что сложившуюся ситуацию будет точнее описать как самодостаточность, а не как истинную независимость», — пишет Джулиан Ли.

В 2019 году США произвели больше энергоресурсов — в основном, нефти, природного газа, угля, биотоплива и электроэнергии, — чем потребили. Это был первый с 1950-х годов случай, когда Америке удалось это сделать. И именно на этом факте основываются заявления об энергетической независимости Соединённых Штатов. В позапрошлом году производство энергоресурсов превышало потребления на объём, эквивалентный 412 тыс. баррелей нефти в день, пишет автор со ссылкой на Управление энергетической информации США.

Десятилетием ранее потребление превышало добычу на объём, эквивалентный 10 миллионов баррелей в день. А в 2005 году разница составляла более 14,5 миллионов баррелей. Тема «энергетики» позволяет политиками делать громкие заявления, однако всё это не помогает разобраться в сути вопроса.

До того как разразилась пандемия COVID-19, США всё ещё были нетто-импортёром нефти, причём как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Сланцевый бум серьёзно сократил потребность страны в иностранной нефти, а падение спроса на чёрное золото, возникшее из-за распространения коронавируса, ещё больше изменило баланс. В прошлом году США впервые с 1952 года экспортировали нефти больше, чем импортировали.

Но изменение баланса совсем не обязательно должно означать, что страна стала самодостаточной. В прошлом году США импортировали около 6 миллионов баррелей нефти в день, то есть в два раза меньше, чем выкачивали из родных недр.

В то время как исходящие поставки нефтепродуктов составляют около 5 миллионов баррелей в день, страна импортирует из-за границы около 2 миллионов баррелей, причём у США есть несколько «удивительных торговых партнёров». Так, РФ оказалась вторым по величине иностранным поставщиком нефтепродуктов в Соединённые Штаты, сразу после Канады, и на её долю пришлось почти четверть импорта за первые 11 месяцев прошлого года.

Хотя статистика Управления энергетической информации указывает на то, что экспорт нефти из США с начала прошлого года часто превышал импорт, но на деле страна отнюдь не самодостаточна. А до настоящей независимости ей предстоит ещё более долгий путь.

События на Ближнем Востоке, возможно, больше не имеют такого критического значения для энергетической безопасности Америки, как раньше, но они по-прежнему важны. Поскольку президент Джо Байден занял более жёсткую, чем его предшественник, позицию в отношении Саудовской Аравии, союзника США в Персидском заливе, некоторые обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может поставить под угрозу энергетическую независимость США.

Физические потоки сырой нефти из Персидского залива к берегам США сократились до минимума, из чего можно предположить, что полная остановка не будет иметь драматических последствий и может быть компенсирована увеличением закупок из других источников или постепенным использованием стратегических запасов. Однако события в ближневосточном регионе, который отвечает за треть мировой добычи нефти, всё ещё могут потрясти рынки и вызвать огромные колебания цен на чёрное золото, что отразится на всех: от автомобилистов до производителей сланцевой нефти.

«Пока США не смогут изолировать себя от подобных эффектов, они никогда не будут по-настоящему энергетически независимыми», — подытоживает свою статью обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.