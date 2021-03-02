 

В Техасе отменили обязательное ношение масок

02.03.2021, 23:52, Новости дня
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В американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной инфекции, а также разрешили открыть все заведения.

«Со следующей среды любой бизнес любого типа может открыться на 100%, это включает любые организации в Техасе. Также я заканчиваю предписание носить маски в пределах штата», – цитирует губернатора штата Грэга Эббота РИА «Новости».

В Техасе живут 28 млн человек, по данным New York Times, в штате переболели 2,6 млн человек, свыше 44 тыс. человек скончались.

В прошлом месяце на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов СШ остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.



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