Посол в Минске указал на желание Запада «оторвать» Белоруссию от России

02.03.2021, 23:52, Новости дня

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Запад не желает мириться с интеграцией Москвы и Минска, там хотели бы «оторвать» Белоруссию от России, сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и РФ есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и (Западу) нужно делать все, чтобы оторвать Белоруссию от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество», – сообщил Мезенцев на канале «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

По его словам, странам Запада следует приглашать другие государства к сближению, диалогу и снижению уровня напряжения, но там вместо этого «выпячиваются на первый план угрозы, упреки».

Ранее минский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя действия белорусских властей в отношении оппозиции (в частности требование экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской как организатора массовых беспорядков) отметил – оппозиционеры готовят новую протестную кампанию на конец марта, так что «весна будет жаркой».

В последнее время Тихановская дала несколько интервью, сделав ряд громких заявлений. По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. Она также требует ужесточить санкции для оказания давления на Лукашенко и его окружение.