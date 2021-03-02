В Грузии напали на офис партии Саакашвили

02.03.2021, 23:52, Новости дня

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В грузинском городе Гори совершено нападение на офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны, сообщили в грузинском МВД.

«По обвинению в повреждении чужого имущества задержаны два человека, рожденный в 1994 году Г.К. и 1966 года рождения Г.Б», – цитирует сообщение грузинского ведомства РИА «Новости».

Следователи установили, что двое граждан разбили стекла офиса партии, полицейские задержали их сразу после нападения. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Госдеп раскритиковал власти Грузии за арест Никанора Мелии, соратника Саакашвили и лидера его партии.

Арест Мелии привел Грузию к конфликту с Западом. Мелия подозревается в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.