 

“Призываем коллег не играть с огнем”. В МИД России ответили на санкции ЕС и США из-за Навального

02.03.2021, 23:50, Новости дня
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В министерстве иностранных дел России санкции ЕС и США против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным назвали “враждебным антироссийским выпадом”.

“Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания”, – отметили в российском ведомстве.

В МИД добавили, что будут реагировать на санкции, но не обязательно симметрично.

“Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим. Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских “санкционных пристрастий”, продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем”, – подчеркнули в министерстве.

2 февраля ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего нацгвардией РФ Виктора Золотова. 

Следом за ЕС санкции ввели и США. Кроме Краснова и Калашникова, под них попали директор ФСБ Александр Бортников, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный. 

26 февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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