“В жесткой форме с хорошими намерениями”. Пайфер рассказал, как Байден готов подталкивать Украину к реформам

02.03.2021, 23:50, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена готова подталкивать Украину к реформам, возможно, даже в жесткой форме, но с хорошими намерениями. Об этом во время онлайн-конференции, организованной Американо-украинским деловым советом, заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, пишет “Укринформ”.

“Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам – и возможно, даже порой в жесткой форме, с хорошими намерениями – для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал”, – сказал дипломат.

Пайфер отметил, что подталкивание реформ в любом случае будет полезным для Украины.

“Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции, – подчеркнул Пайфер. – Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине”.

В День сопротивления оккупации Крыма, 26 февраля, Байден заявлял, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России. “В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина”, – говорилось в сообщении Белого дома.

Ранее, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности Байден отмечал, что “отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США”.

Пайфер был послом США в Украине с 1998-го по 2000 год.

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