 

В четырех областях Украины возможны подтопления – ГСЧС

02.03.2021, 23:50, Новости дня
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3–5 марта из-за поднятия уровня воды ожидают подтопления домохозяйств во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, продолжится повышение уровня воды в реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1–0,7 м (над текущим уровнем воды) с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

“Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопление сельхозугодий в околоречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратневского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Эмильчинского района Житомирской области и Червонограда (река Солокия, приток Западного Буга во Львовской области) – уровень опасности желтый”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что на реке Рата возле Междуречья во Львовской области возможно частичное затопление отдельных объектов, домов в селах Селец, Междуречье – установлен оранжевый уровень опасности.

По данным Гидрометцентра Украины,  3–4 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 3 марта на востоке страны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7–12 м/с, ночью 3 марта на юге местами порывы 15–20 м/с.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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