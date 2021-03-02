Лукашенко допустил размещение в Беларуси военных самолетов России

02.03.2021, 23:50, Новости дня

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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты. Об этом сообщает его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что во время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2014 году российские самолеты находились в Беларуси для совместного дежурства, поэтому он считает, что можно и в дальнейшем использовать этот опыт.

“Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого”, – сказал он.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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