Возле магазина под Саратовом найден мертвый ребенок
02.03.2021, 23:48,
Разное
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Возле одного из магазинов в городе Вольск Саратовской области было обнаружено тело ребенка без верхней одежды. Признаков, которые бы могли указывать на насильственную смерть, при внешнем осмотре сотрудники полиции не обнаружили. Тем не менее, в правоохранительных органах пришли к выводу, что мальчик мог быть убит, передает Life.ru. По подозрению в причастности к гибели несовершеннолетнего был задержан 38-летний сожитель матери ребенка.
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