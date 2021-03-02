Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма “Женщина, которая поет”
02.03.2021, 23:48,
Разное
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В 1975 году Алла Пугачева триумфально выступила на фестивале
“Золотой Орфей” в Болгарии. Артистка получила Гран-при за исполнение
композиций “Арлекино” и “Ты снишься мне”. Появление 26-летней певицы в
рамках вокального состязания впечатлило композитора Александра Зацепина и поэта
Леонида Дербенева. Они решили снять Аллу Пугачеву в музыкальной ленте.
“Мосфильм” поддержал идею. В короткие
сроки нашли режиссера. Им стал Александр Орлов. Создание литературного фундамента картины доверили Анатолию Степанову.
Сценарий переписывали несколько раз. Первый вариант забраковало руководство киностудии –
героиня показалась неинтеллигентной и малопривлекательной. Вторая версия текста
не понравилась самой Алле Пугачевой. Вокалистка считала, что у центрального
персонажа отсутствует характер. Орлов и Степанов клятвенно обещали певице, что
внесут необходимые правки в процессе съемок.
Незадолго до старта работы на площадке Пугачеву внезапно запретили
снимать. Палки в колеса Алле Борисовне ставил новый заведующий комитета по пропаганде.
Сотрудник ведомства испытывал личную неприязнь к вокалистке и пытался навредить ее карьере. Ко всему прочему, Пугачева разругалась с руководством “Мосфильма” –
актриса не хотела выполнять требования администрации киностудии.
Главную роль в картине планировали отдать Людмиле Гурченко.
Звезда “Карнавальной ночи” отказалась, так как героиня была сильно моложе ее
самой.
В фильм “Женщина, которая поет” пробовалась Валентина Игнатьева. Она имела все шансы получить работу, но в дело
вмешалась Пугачева. Алла Борисовна попросила устроить пробы и ей. Оба варианта
отправили руководству киностудии. В итоге на “Мосфильме”
скрепя сердце
пришли к выводу, что Алла
Пугачева – идеальный вариант.
Уже на съемках фильма произошел грандиозный
скандал. Алла Пугачева уговорила режиссера включить в ленту несколько песен
молодого автора Бориса Горбоноса. Артистка рассказала Александру Орлову
душещипательную историю талантливого юноши из Люберец, который по ее словам, полупарализован.
Кинематографист захотел помочь молодому композитору с инвалидностью и согласился
взять его слова и музыку в картину.
Бориса Горбоноса ввели тайком от Александра Зацепина. Узнав
об этом, композитор обиделся. Спустя время Зацепина ждал новый удар –
выяснилось, что никакого Горбоноса нет. Песни, якобы от парня-инвалида,
написала сама Алла Пугачева. Эту мистификацию вокалистка разработала совместно
с тогдашним супругом Александром Стефановичем. Алла Борисовна очень хотела
попробовать себя в новом качестве, но ее не принимали всерьез. Отчаявшись,
артистка решилась на обман.
Александр Зацепин разругался со съемочной
группой фильма и прекратил сотрудничество. Много лет композитор не прощал вокалистку. Песни для фильма “31 июня” автор музыки отдал Татьяне
Анциферовой, хотя писал их для Аллы Пугачевой.
Премьера ленты “Женщина, которая поет” состоялась 2 марта
1979 года. Критики фильм растерзали, однако обычным зрителям он понравился. В
картине было все, что так любит аудитория – хорошие песни, любимая вокалистка и
лирическая история.
Интересные факты о фильме “Женщина, которая поет”
- Текст композиции “Женщина, которая поет” основан на
стихотворении Кайсына Кулиева “Женщина, которую люблю”. Это работа поэта очень нравилась Алле Пугачевой. Она преобразовала ее в песню. С музыкой вокалистке помог Леонид Гарин.
- Во время рекламной кампании зрителям обещали, что картина
будет автобиографической. На самом деле фильм вообще
не отражал реальных фактов из жизни Аллы Пугачевой.
- Валентина Игнатьева благодаря пробам в фильм Александра Орлова
получила работу в картине “Бархатный сезон”.
- Сценарий картины с Пугачевой назывался “Третья любовь”.
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