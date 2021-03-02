Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма “Женщина, которая поет”

02.03.2021, 23:48, Разное

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В 1975 году Алла Пугачева триумфально выступила на фестивале

“Золотой Орфей” в Болгарии. Артистка получила Гран-при за исполнение

композиций “Арлекино” и “Ты снишься мне”. Появление 26-летней певицы в

рамках вокального состязания впечатлило композитора Александра Зацепина и поэта

Леонида Дербенева. Они решили снять Аллу Пугачеву в музыкальной ленте.

“Мосфильм” поддержал идею. В короткие

сроки нашли режиссера. Им стал Александр Орлов. Создание литературного фундамента картины доверили Анатолию Степанову.

Сценарий переписывали несколько раз. Первый вариант забраковало руководство киностудии –

героиня показалась неинтеллигентной и малопривлекательной. Вторая версия текста

не понравилась самой Алле Пугачевой. Вокалистка считала, что у центрального

персонажа отсутствует характер. Орлов и Степанов клятвенно обещали певице, что

внесут необходимые правки в процессе съемок.

Незадолго до старта работы на площадке Пугачеву внезапно запретили

снимать. Палки в колеса Алле Борисовне ставил новый заведующий комитета по пропаганде.

Сотрудник ведомства испытывал личную неприязнь к вокалистке и пытался навредить ее карьере. Ко всему прочему, Пугачева разругалась с руководством “Мосфильма” –

актриса не хотела выполнять требования администрации киностудии.

Главную роль в картине планировали отдать Людмиле Гурченко.

Звезда “Карнавальной ночи” отказалась, так как героиня была сильно моложе ее

самой.

В фильм “Женщина, которая поет” пробовалась Валентина Игнатьева. Она имела все шансы получить работу, но в дело

вмешалась Пугачева. Алла Борисовна попросила устроить пробы и ей. Оба варианта

отправили руководству киностудии. В итоге на “Мосфильме”

скрепя сердце

пришли к выводу, что Алла

Пугачева – идеальный вариант.

Уже на съемках фильма произошел грандиозный

скандал. Алла Пугачева уговорила режиссера включить в ленту несколько песен

молодого автора Бориса Горбоноса. Артистка рассказала Александру Орлову

душещипательную историю талантливого юноши из Люберец, который по ее словам, полупарализован.

Кинематографист захотел помочь молодому композитору с инвалидностью и согласился

взять его слова и музыку в картину.

Бориса Горбоноса ввели тайком от Александра Зацепина. Узнав

об этом, композитор обиделся. Спустя время Зацепина ждал новый удар –

выяснилось, что никакого Горбоноса нет. Песни, якобы от парня-инвалида,

написала сама Алла Пугачева. Эту мистификацию вокалистка разработала совместно

с тогдашним супругом Александром Стефановичем. Алла Борисовна очень хотела

попробовать себя в новом качестве, но ее не принимали всерьез. Отчаявшись,

артистка решилась на обман.

Александр Зацепин разругался со съемочной

группой фильма и прекратил сотрудничество. Много лет композитор не прощал вокалистку. Песни для фильма “31 июня” автор музыки отдал Татьяне

Анциферовой, хотя писал их для Аллы Пугачевой.

Премьера ленты “Женщина, которая поет” состоялась 2 марта

1979 года. Критики фильм растерзали, однако обычным зрителям он понравился. В

картине было все, что так любит аудитория – хорошие песни, любимая вокалистка и

лирическая история.

Интересные факты о фильме “Женщина, которая поет”