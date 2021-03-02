Вышел первый смартфон с монолитным корпусом из углеродного волокна Carbon 1 MK II

02.03.2021, 23:46, Разное

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На международные рынки вышел инновационный смартфон с ранее не использовавшейся технологией монолитного корпуса. Carbon 1 MK II выполнен из углеродного волокна и лишен традиционной рамки из металла, поскольку все его детали прикреплены к углеродному волокну.

Это первый аппарат с монолитной конструкцией, благодаря этому его вес составляет всего 125 грамм, а толщина – 6,3 миллиметра. Еще одной «фишкой» в новинке является применение запатентованной технологии HyRECM. Ее специалисты компании разрабатывали на протяжении четырех лет, такой метод характеризуется сочетанием композитного материала с высококачественными углеродными волокнами. Он способен пропускать радиоволны, что улучшит работу смартфона.

На создание инновационного устройства требуется примерно полчаса, при этом вместе с автоматикой используется и труд человека. Специальный работник вручную разрезает материалы и следит за производственным процессом. 6-дюймовый AMOLED-экран Carbon 1 MK II имеет разрешение 1080 x 2160 пикселей, при этом он покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Работает аппарат на десятой версии операционной системы Android, однако после выхода 11 модификации в апреле–июне 2021 года, ОС смартфона обновится автоматически. Кроме того, компания Carbon Mobile в течение двух лет обязуется обновлять его программное обеспечение и постоянно исправлять ошибки. Мощность и производительность девайсу обеспечивает однокристальная мобильная платформа Helio P90, дополненная 8-гигабайтным чипом оперативной памяти формата LPDDR4X. Для хранения контента предусмотрен флэш-накопитель UFS 2.1 вместительностью 256 гигабайт.

Батарея в 3 тысячи мА•ч заряжается наполовину емкости уже за 30 минут. Основная камера состоит из пары 16-мегапиксельных датчиков, в то время как фронтальный объектив здесь имеет разрешение в 20 миллионов точек. Также есть в устройстве Bluetooth 5.0 с aptX HD, NFC, GPS, Wi-Fi 5 и разъем USB-C. Стать владельцем уникального смартфона можно за 800 евро, маркетинговый отдел производителя уже начал предзаказ.

Источник: 3dnews.ru