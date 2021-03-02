В Великобритании ученые восстановили поврежденную печень из «мини-органа»

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02.03.2021, 23:46, Разное
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Британские исследователи предложили восстанавливать поврежденную печень при помощи искусственного «мини-органа». Органоиды желчных протоков, выращенные лабораторным путем, могут оказаться эффективной альтернативой традиционной трансплантации.
Из-за нарушения желчных протоков пациенту часто требуется пересадка печени. Однако подходящих доноров обычно не хватает, поэтому ожидать операцию по пересадке приходится от 73 до 135 дней. Из-за этого сотрудники Кембриджского университета решили разработать новый метод лечения поврежденных органов.

В исследованиях они воспользовались билиарными клетками (холангиоциты), созданными в лаборатории. Эксперты пересадили их в поврежденную печень, после чего группы клеток начали расти и размножаться, принимая трехмерную структуру, которая впоследствии обладала всеми свойствами ткани и функциями органа. При этом восстановить им удалось печень, которая была непригодной для трансплантации.

По словам Фотиоса Сампазиотиса из Кембриджа, несколько лет потребовалось, чтобы понять, как органоиды восстанавливают органы у мелких животных. На следующем этапе исследователи планируют провести эксперименты с человеческой тканью.

Источник: www.popmech.ru



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