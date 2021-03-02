Медики раскрыли 5 диетических привычек для женщин старше 50 лет

02.03.2021, 23:46, Разное

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С возрастом женский организм претерпевает массу внешних и внутренних изменений. Поэтому медики рекомендуют женщинам после 50 лет изменить свой рацион, придерживаясь 5 диетических привычек.

У женщин, перешагнувших 50-летний рубеж, начинает снижаться метаболизм, теряется мышечная масса, и появляются хронические заболевания. Этого можно избежать, отрегулировав свой рацион. Для поддержания здоровья мышц необходимо употреблять продукты с белком и кальцием, что снизит риск возникновения травм и поможет сохранить здоровье костей.

Для работы мозга поможет витамин B 12, присутствующий в продуктах питания животного происхождения, а “солнечный” витамин D сохранит здоровье всего организма. Кальциферол предотвратит риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз, сахарный диабет, онкологию и ожирение.

Также очень важно ограничить употребление соли. Стоит отметить, что высокое потребление натрия чревато инсультами и постоянной гипертонией.

Источник: timesofindia.indiatimes.com