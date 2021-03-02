Смотрите: на видео, опубликованном российским телеканалом RT, показано «возмездие Ирана американцам»

02.03.2021, 23:12, Разное

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Московский канал утверждает, что видео, снятое с беспилотника, показывает американскую базу в Ираке «подвергающуюся ракетному обстрелу» после убийства командующего силами Кудс.

Arutz Sheva Staff , Mar 02 , 2021

RT, “контролируемая государством международная телевизионная сеть, финансируемая … правительством России”, опубликовала видео, которое, как она утверждает, рассекретил Пентагон, и на котором показан ракетный удар Ирана по авиабазе ВВС США в Ираке после убийства командующего Силами Кудс Касема Сулеймани.

RT утверждает, что кадры были сняты 8 января 2020 года «американским беспилотником, патрулировавшим над базой примерно через пять дней после того, как Сулеймани был убит в результате воздушного налета США возле аэропорта Багдада, приказ о налете был отдан тогдашним президентом Дональдом Трампом. В общей сложности, по словам министра обороны Марка Эспера, в ходе контратаки Ирана по авиабазе Айн аль-Асад было выпущено не менее 11 ракет «Каим». Хотя ни один военнослужащий США не погиб в результате ударов, 110 военнослужащим в конечном итоге были диагностированы черепно-мозговые травмы из-за близких взрывов.