Немецкий политолог – республиканцы стали радикалами и приняли «трампизм» на вооружение

02.03.2021, 23:08, Новости дня

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Полагать, что такое явление, как «трампизм», закончится с уходом Дональда Трампа, ошибочно, считает политолог Ян-Вернер Мюллер. В своей статье для Die Welt он пишет, что партия республиканцев сильно радикализировалась в последние годы и взяла на вооружение методы Трампа, такие как популизм или неприятие к меньшинствам. Таким образом, «трампизм может исчезнуть, только если сами республиканцы откажутся от подобных методов.



Reuters

Может ли трампизм существовать без Дональда Трампа? От этого вопроса зависит будущее американской демократии, пишет профессор политологии Принстонского университета Ян-Вернер Мюллер в своей статье для Die Welt. Чтобы ответить на него, нужно понять, что именно означает «трампизм»: культ личности или же политическую программу?

Как отмечает Мюллер, считать «трампизм» культом личности значит верить в то, что эта проблема разрешится сама собой. Но воспринимать «трампизм» как политическую программу — значит считать, что американская демократия находится в опасности. Поскольку в обществе существует весьма распространённое опасение, что движение сторонников Трампа может быть возглавлено демагогом, который направит США в сторону авторитарности.

Однако оба эти восприятия «трампизма» ошибочны, считает автор. «Трампизм» — это набор тактических приёмов для использования слабостей политической системы и СМИ. Эти приёмы могут взять на вооружение и другие: как отмечает Мюллер, всё указывает на то, что республиканцы намерены и дальше извлекать из них выгоду.

Ещё за десятилетия до Трампа республиканцы использовали популистскую риторику, пишет Мюллер: в её рамках они соединяли экономическую политику, выгодную, в первую очередь, для богатых слоёв населения, с «культурной борьбой». Провозглашалось, что «настоящими гражданами» являются белые американцы, чей образ жизни подвергается опасности из-за меньшинств и либеральных космополитических элит.

Как пишет автор, многие правые в США считали, что республиканцы не воспринимают большинство обещаний Трампа всерьёз (например, касательно высылки нелегальных мигрантов или постройки стены на границе с Мексикой), но это было не так. Республиканцы радикализировались, несмотря на политологическую прописную истину, гласящую, что двухпартийные системы приводят к тому, что обе партии проявляют склонность к центризму. Мюллер отмечает, что отцы-основатели США опасались не только тирании большинства, но и тирании меньшинства. Именно такую тиранию практикуют республиканцы, чей кандидат лишь один раз получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах с момента падения Берлинской стены. Кроме того, Трамп был единственным президентом, чей рейтинг за всё время правления ни разу не превышал 50%. Однако он всё равно был у власти и использовал её для радикализации своих сторонников, считает автор.

По мнению Мюллера, республиканцы больше не являются правоцентристской партией с радикальным крылом: теперь это «антидемократическое объединение с умеренным меньшинством». Они знают, что их не поддерживает большинство, пишет автор, а потому уже в этом году они запустили сотни законодательных инициатив, призванных усложнить доступ меньшинств к выборам. Сами республиканцы объясняют это тем, что президентские выборы 2020 года пошатнули доверие граждан к избирательной системе, и восстановить его необходимо с помощью мер против голосования по почте. Мюллер резюмирует, что, даже если Трамп никогда больше не станет президентом, «трампизм» исчезнет только тогда, когда партия республиканцев откажется от «трамповских» методов.