Euronews – Михаил Горбачёв отмечает 90-й день рождения

02.03.2021, 23:08, Новости дня

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Один из самых известных политиков современности, лауреат Нобелевской премии мира и обладатель десятков других премий Михаил Горбачёв отмечает 90-й день рождения. Как передаёт Euronews, благодаря ему мир сегодня выглядит иначе: на Западе, особенно в европейских государствах бывшего соцлагеря, первый и последний президент Советского Союза остаётся освободителем и символом новой жизни, однако на родине его обвиняют в развале огромной страны и превращении её в хаос.

Человек, благодаря которому — или из-за которого — мир сегодня выглядит именно так, а не иначе: Михаилу Сергеевичу Горбачёву исполняется 90 лет.

Один из самых известных политиков современности, лауреат Нобелевской премии мира и обладатель десятков других премий, наград и почётных званий, человек, с именем которого связана смена одной исторической эпохи на другую. Его благодарят за освобождение и обвиняют в развале огромной страны и превращении её в хаос.

На Западе, особенно в европейских государствах бывшего соцлагеря, первый и последний президент Советского Союза остаётся освободителем, символом новой, однозначно лучшей жизни.

ЯНОШ ЗОЛЬЦЕР, писатель: Тот факт, что мы сейчас говорим свободно, — его главная заслуга. 30 лет назад он практически дал свободу Советскому Союзу и народам Восточной Европы. То, как он сделал это, определяет нашу жизнь по сегодняшний день.

На родине же надежды на «нового и молодого», который пожимал рабочим руки и не стеснялся острых вопросов, вскоре сменились разочарованием, и сегодня в РФ Михаила Горбачёва воспринимают существенно иначе, чем за рубежом. Причём претензии к последнему лидеру СССР высказывают со всех сторон политического спектра.

«Новое мышление» и «разрядку» одни воспринимали как капитуляцию в не проигранной холодной войне. Другие критиковали его за излишнюю осторожность и попытки удержать отживший своё строй.

Именно умеренность — или, по мнению других, половинчатость — реформ горбачёвской команды привела к тому, что союзников в нужный момент у президента не оказалось. Реформы так и не помогли справиться с тяжелейшей экономической ситуацией, и в итоге организованный консервативными противниками Горбачёва путч превратился в победу его либеральных противников.

Дата выхода в эфир 01 марта 2021 года.