Начался прием заказов на фургон Opel Combo Cargo российской сборки

02.03.2021, 23:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Состоялась премьера обновленного фургона Opel Combo Cargo для российского рынка.

Данный экземпляр собирается на отечественном предприятии. На данный момент местные дилеры уже приступили к приему предварительных заказов на модель Opel Combo Cargo, которая поступит в удлиненной и стандартной комплектации. В свою очередь, данная модель получила сдвижную боковую дверь с правой части кузова.

Пока разработчики не раскрывают всех достоинств нового грузового фургона, однако известно, что новая модель Opel Combo Cargo имеет объем грузового отсека в размере 3,7 квадратных метра. Однако при необходимости перевозить грузы до 4,1 квадратных метра можно воспользоваться опцией складывания заднего ряда сидений. Стоимость новинки Opel Combo Cargo на данный момент не раскрывается.