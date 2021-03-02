Начался прием заказов на фургон Opel Combo Cargo российской сборки

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02.03.2021, 23:06, Новости дня
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Состоялась премьера обновленного фургона Opel Combo Cargo для российского рынка.

Данный экземпляр собирается на отечественном предприятии. На данный момент местные дилеры уже приступили к приему предварительных заказов на модель Opel Combo Cargo, которая поступит в удлиненной и стандартной комплектации. В свою очередь, данная модель получила сдвижную боковую дверь с правой части кузова.

Пока разработчики не раскрывают всех достоинств нового грузового фургона, однако известно, что новая модель Opel Combo Cargo имеет объем грузового отсека в размере 3,7 квадратных метра. Однако при необходимости перевозить грузы до 4,1 квадратных метра можно воспользоваться опцией складывания заднего ряда сидений. Стоимость новинки Opel Combo Cargo на данный момент не раскрывается.



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