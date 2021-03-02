В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин

02.03.2021, 23:03, Новости дня

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Полиция Южного Уэльса оштрафовала более 370 человек за нарушение карантинных мер, в число которых попали три женщины из города Суонси, которые собрались на автомобильной парковке, чтобы покрасить волосы.

«Протестующие, участники вечеринок и люди, гуляющие компаниями по достопримечательностям Южного Уэльса, были в числе тех более чем 370 человек, которым полиция в минувшие выходные выписала штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Хорошая погода стала причиной того, что многие отправились на пляжи и в парки, а также собирались выпивать на свежем воздухе. Как и в прежние недели полицейские пресекли множество домашних вечеринок», – информирует РИА «Новости».

Многих нарушителей поймали на поездках без необходимости к морю и в приморские города. На одной из автопарковок в пригороде Суонси были обнаружены три женщины, они собрались, чтобы покрасить друг другу волосы. Еще четыре человека были обнаружены полицией в пабе в поселке Лландафф.

«Мы знаем, что люди крайне тяжело переживают эти месяцы, мы можем понять то, что им необходимо сменить обстановку. Реальность такова, что коронавирус все еще является для всех нас угрозой, и по всему Уэльсу установлены карантинные ограничения четвертого (самого высокого) уровня», – сообщил глава региональной полиции Энди Валентайна.

В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.