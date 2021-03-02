Саркози заявил, что не планирует выдвигаться кандидатом на новые выборы во Франции

02.03.2021, 23:03, Новости дня

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Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к тюрьме, заявил, что не планирует выдвигаться на следующие президентские выборы в стране.

«Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову», – сказал он газете Le Figaro, передает ТАСС.

«Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать», – отметил он. Он пояснил, что позже сообщит, кого намерен поддерживать на выборах и почему.

Следующие президентские выборы во Франции запланированы на весну 2022 года.

Также во вторник Саркози сообщил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что французский суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием.

1 марта бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.

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