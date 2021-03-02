 

Саркози заявил, что не планирует выдвигаться кандидатом на новые выборы во Франции

02.03.2021, 23:03, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к тюрьме, заявил, что не планирует выдвигаться на следующие президентские выборы в стране.

«Я уже говорил, что не буду кандидатом на президентских выборах, и я верен этому слову», – сказал он газете Le Figaro, передает ТАСС.

«Прокурор сказал, что не требовал лишить меня гражданских прав, и я могу голосовать», – отметил он. Он пояснил, что позже сообщит, кого намерен поддерживать на выборах и почему.

Следующие президентские выборы во Франции запланированы на весну 2022 года.

Также во вторник Саркози сообщил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что французский суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием.

1 марта бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.

Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как трактовать приговор влиятельному французскому политику.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным «сговор» РФ с талибами

12.08 / Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

29.01 / В мире: Донбасс обозначил выход из украинского тупика

20.08 / Зеленский заявил, что доволен работой Кравчука в контактной группе

06.07 / Пострадавшая во время трагедии в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

17.11 / “Валерий, мы с тобой”. Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе

11.08 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

13.09 / Названы подвергшиеся экспертной оценке нарушения во время голосования

01.03 / В Кремле ответили на слова Байдена о Крыме: Аннексии не было, было воссоединение

12.09 / Наблюдатели опровергли фейки коммунистов о нарушениях во время голосования в Иркутске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска