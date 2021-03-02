 

Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

02.03.2021, 23:03, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если изменения в климате продолжатся, то человечество ждет новый Всемирный потоп, сообщил Папа Римский Франциск в книге капеллана тюрьмы города Падуя доном Марком Поццой «О пороках и добродетелях».

Во вторник вышла книга капеллана тюрьмы, основанная на беседах с Папой Римским, в ней понтифик рассуждает о «гневе Божьем», который в то же время может нести спасение, передает РИА «Новости».

По его словам, Библия – это мифическая история, но археологи находят следы древнего потопа в своих раскопках.

«Крупный потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути», – отметил папа Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск поражался беспорядками в здании американского Капитолия в начале января 2021 года. Он осудил «движение», стоящее за протестами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями

17.11 / Депутат рассказал о финансируемой из-за рубежа кампании по легализации наркотиков в России

09.08 / Прохожие нашли тело школьника за торговым центром в Саратове

23.07 / Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против мэра Портленда

09.09 / Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму – Госдепартамент США

18.09 / Трамп обещал подписать указ о патриотическом воспитании в школах США

25.09 / Жители Минска пожаловались на митингующих

17.11 / Путин признался, что не понял решений Пашиняна

12.08 / Запад в поиске новой политики в отношении Минска

17.10 / Посольство РФ запросило у Франции сведения о нападении под Парижем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска