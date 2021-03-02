Папа Римский предсказал новый всемирный потоп

02.03.2021, 23:03, Новости дня

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Если изменения в климате продолжатся, то человечество ждет новый Всемирный потоп, сообщил Папа Римский Франциск в книге капеллана тюрьмы города Падуя доном Марком Поццой «О пороках и добродетелях».

Во вторник вышла книга капеллана тюрьмы, основанная на беседах с Папой Римским, в ней понтифик рассуждает о «гневе Божьем», который в то же время может нести спасение, передает РИА «Новости».

По его словам, Библия – это мифическая история, но археологи находят следы древнего потопа в своих раскопках.

«Крупный потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути», – отметил папа Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск поражался беспорядками в здании американского Капитолия в начале января 2021 года. Он осудил «движение», стоящее за протестами.