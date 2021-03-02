 

Почти 90% больных COVID-19 на ИВЛ умерли – НАН Украины

02.03.2021, 23:02, Новости дня
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В Украине 89% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Это следует из информации, опубликованной 1 марта Национальной академии наук.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

Фото: nas.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 марта в Украине подтвердили 1 357 470 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 26 212 пациентов, выздоровело 1 176 918 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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