 

Степанов: Индийская AstraZeneca и европейская – вакцины одинаковые

02.03.2021, 23:02, Новости дня
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Вакцина от COVID-19 Oxford/AstraZeneca производства Serum Institute (Индия), поставляемая в Украину под локальным названием Covishield, идентична с препаратом Oxford/AstraZeneca, который поставляют в страны Европейского союза. Об этом в программе “Хард с Влащенко” в эфире телеканала “Украина 24” рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что когда стали понятны масштабы пандемии, все крупные производители вакцин против коронавируса подписали контракты по производственным мощностям в различных странах. По словам Степанова, между производимыми препаратами нет никаких различий.

“AstraZeneca законтрактировала две мощности в Китае, в Индии. Serum Institute – это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России… Вся вакцина абсолютно одинаковая, вне зависимости от места производства”, – сказал министр.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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