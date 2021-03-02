Вакцинацию жителей ОРДЛО могут организовать на КПВВ

02.03.2021, 23:02, Новости дня

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Для жителей оккупированных территорий Украины могут организовать места вакцинации от COVID-19 на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом 2 марта “Свободное Радио” заявила заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

“Мы планируем начать вакцинацию на КПВВ для наших граждан, которые сейчас живут на временно оккупированных территорий. У нас было уже не одно совещание, а конструктивное общение с Минздравом о том, чтобы люди, которые живут в ОРДЛО, имели возможность начать вакцинацию вместе с другими украинцами, непосредственно это касается категории 60+. Мы сейчас разрабатываем алгоритм, как это можно обеспечить вдоль линии разграничения. Это могут быть мобильные бригады или непосредственно в сервисных зонах на КПВВ в медицинских кабинетах”, – заявила Драганчук.

По ее словам, одним из приоритетов работы министерства является приближение медицинских услуг к линии разграничения.

“Но мы понимаем, какой бы мы не разработали для себя алгоритм и как бы не приблизили эти услуги, не от нас зависит, кто именно сможет выехать и эти услуги получить”, – добавила заместитель министра.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках первого этапа поставок программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ заявили, что ее поставят в Украину до мая) и 1,78 млн доз вакцины производителя AstraZeneca.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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