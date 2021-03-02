Зеленский получил прививку, Россия – новые санкции от ЕС и США. Главное за день

02.03.2021, 23:02, Новости дня

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Зеленский вакцинировался от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от COVID-19 в Луганской области, вместе с военнослужащими. Он отметил, что хотя уже переболел COVID-19, уровень антител у него очень низкий. “Вакцинируйтесь и не делайте себе нервы”, – призвал президент украинцев.

Также прививки сегодня получили глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Они использовали “лишние” вакцины, от которых отказались имевшие на них право медики.

Международная программа COVAX опубликовала план первых поставок вакцин от коронавируса – Украина до мая получит 1,78 млн доз вакцин от коронавируса от AstraZeneca и 117 тыс. доз от Pfizer.

Глава Минздрава Максим Степанов, у которого за последние дни неоднократно спросили в эфире телепередач, почему вакцинация идет такими низкими темпами, заявил, что в Украине происходит “антивакцинальная вакханалия”, и пообещал, что если поставки вакцин будут происходить по плану, до лета в Украине будут делать до 7 млн прививок в месяц.

Между тем, в Украине резко увеличилась суточная смертность среди пациентов с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что люди теряют бдительность – впервые за семь недель ВОЗ наблюдает увеличение числа случаев COVID-19 на мировом уровне. В ВОЗ прогнозируют, что до конца 2021 года пандемия не закончится.

Европейский союз и США ввели новые санкции против России из-за Навального

Под санкции ЕС за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов. Под санкции США, кроме Краснова и Калашникова –директор ФСБ Александр Бортников, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

США также исключают Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений, прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России, а также отказывают в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали решение ЕС впервые применить новый глобальный санкционный механизм против российских чиновников за нарушения прав человека в России, но отметили, что рассчитывают и на его применение против нарушителей прав человека в аннексированном Крыму.

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Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Украину и пообещал поддержку

Глава Европейского совета Шарль Мишель приехал с визитом в Украину и посетил контрольный пункт “Счастье” в Луганской области вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мишель пообещал, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и анонсировал новую программу экономического развития Донбасса от Евросоюза.

После этого он написал в Twitter на украинском языке: “Народ Украины, ты не один, мы на твоей стороне”.

Следком Беларуси передал документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором снято, как в августе 2020 года, еще до проведения президентских выборов, люди, которых Следком называет доверенными лицами Тихановской, в ее присутствии обсуждают “закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления”.

Пресс-секретарь Тихановской заявила, что оппозиционерка никогда не участвовала в разработке таких планов. “На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение”, – заявила пресс-секретарь и отметила, что “часть протестующих всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры”.

Украина запустила процесс введения санкций против архитекторов, которые строят театр в Крыму

Украина начала процесс введения санкций против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его руководства из-за сотрудничества с российской администрацией и пособничества в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма.

Партия “Слуга народа” создаст “Зе!Молодежку”

Координатором молодежного крыла партии “Слуга народа” – “Зе!Молодежки” – стал народный депутат от “Слуги народа” Александр Санченко.

Верховная Рада начала использовать защищенную от кнопкодавства систему

В Верховной Раде начали использовать сенсорные кнопки для голосования. Голосовать нужно двумя руками, удерживая сенсор и необходимую кнопку до появления результатов на табло.

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