 

В Екатеринбурге заслуженного мастера спорта обвинили в педофилии

02.03.2021, 23:00, Разное
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В Екатеринбурге арестован 83-летний детский тренер по теннису, заслуженный мастер спорта Николай Ражев, передает Общественная служба новостей. Его обвнила в педофилии десятилетняя девочка.

Адвокат спортсмена считает, что признание пожилого человека заставили подписать обманом, По версии защиты, конфликт между ребенком и пожилым тренером возник после того, как мать девочки запретила той заниматься теннисом и перевела ее в кружок плавания.

Ражев не пустил ребенка на занятия без необходимых документов, а девочка якобы обиделась и из-за этого сообщила матери о приставаниях. Поле этого мужчину задержали. Следователь объяснил ему, что если он согласится с обвинением, то его отпустят, а дело моментально закроют.



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