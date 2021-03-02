 

В Новокузнецке мужчина бросился с ножом на подавшую на развод жену

02.03.2021, 23:00, Разное
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Полиция прибыла на вызов о семейном скандале в квартиру на проспекте Строителей в Новокузнецке. Дверь им открыл нетрезвый мужчина. Как выяснилось позже, ранее он был судим за побои. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекли женские крики о помощи, доносившиеся из глубины квартиры, передает сайт VSE42.RU. Агрессора задержали. Выяснилось, что он схватил нож и угрожал расправе собственной жене, которая ранее подала на развод.



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