Ученые обнаружили в мозге связанные с сексуальной ориентацией различия

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02.03.2021, 22:58, Разное
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Ученые, которые представляют Каролинский институт, провели масштабное исследование и обнаружили в мозге связанные с сексуальной ориентацией различия. Выяснилось, что паттерны, различающие сильный и слабый пол, у негетеросексуальных людей не так выражены.
В процессе проведения исследования исследователи изучили данные МРТ и генетические сведения из биобанка в Великобритании более чем 18 тысяч человек. У людей с нетрадиционной ориентацией некоторые структуры мозга были сдвинуты в сторону противоположного пола. Это явление получило название кросс-половой сдвиг. Такие различия специалисты наблюдали в основном в областях головного мозга, участвующих в обработке как визуальной, так и сенсорной информации.

В исследованиях, которые проводились ранее, было указано, что на однополое поведение влияет набор генов, а не один. Однако данные генетические комбинации могут объяснить только около 25% различий, наблюдаемых у женщин и мужчин. Поэтому исследователи выдвинули теорию, что на сексуальность людей оказывает влияние симбиоз различных факторов среды и сочетания генетических моментов.

Источник: glas.ru



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