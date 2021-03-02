 

Медики назвали все симптомы COVID-19, о которых нужно знать

02.03.2021, 22:58, Разное
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Индийские медики рассказали, что коронавирус по-разному влияет на каждого человека. Тем не менее, они назвали общие симптомы COVID-19, о которых нужно знать.
Учёные отмечают, что одни люди, заражаясь инфекцией SARS-COV-2, могут перенести болезнь «что называется» на ногах, а у других возникают осложнения, несовместимые с жизнью. Медики уверяют, что тяжёлая форма коронавируса появляется у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Предельно осторожными нужно быть пациентам с сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов, высоким артериальным давлением, низким иммунитетом и пожилым людям. Итак, классические симптомы при КОВИДЕ, это хроническая лихорадка, которая не проходит через 5-10 дней, давящий кашель, сильная боль в горле и потеря обоняния. Терапевты рекомендуют при появлении данных симптомов немедленно обратиться в медицинское учреждение.

В настоящее время появились и необычные симптомы, которые ухудшают жизнедеятельность человека. Это мышечная боль, одышка, воспаление суставов, мигрень, потеря аппетита, озноб и синий оттенок на губах. Нередко люди чувствуют, как ломит всё тело, появляются хроническая усталость, спутанность сознания и даже рвота. В некоторых случаях могут наблюдаться признаки кожной инфекции, такие как сыпь и болезненные шишки, а также вирусный конъюнктивит, покраснение в глазах и шум в ушах.

Опасны бессимптомные носители инфекции, они не болеют, но передают коронавирус другим людям посредством обычного общения. Поэтому медики рекомендуют в общественных местах носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а после работы или посещения супермаркетов обязательно произвести тщательную гигиену рук с мылом, умыться и промыть нос.

По словам экспертов, дети реже подвержены инфекции SARS-COV-2. Однако существуют подозрения, что у малышей, которые действительно болеют COVID-19, симптомы просто отсутствуют.

Источник: timesofindia.indiatimes.com



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