Археологи нашли человеческие останки на месте первой Чёрной церкви в колониальном Вильямсбурге

02.03.2021, 22:58, Разное

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Археологи обнаружили человеческие останки в колониальном Вильямсбурге (США). Части захороненных когда-то жителей нынешнего города-музея находились на месте первой Чёрной церкви.

Колониальный Вильямсбург является частью штата Вирджиния, получившего прозвище “Мать президентов”. Под городом похоронено множество историй. Одна из них связана с Первой баптистской церковью Вильямсбурга – ранней Чёрной церковью, стоявшей на историческом месте, где прошлой осенью начались раскопки. Археологи выявили на этом месте человеческие останки – зуб, кость пальца и множество других фрагментарных костей, которые трудно отнести к какому-либо одному виду. Территория в 37 квадратных метров, где были найдены кости, находится на пересечении улиц Нассау и Фрэнсис, на западной стороне Вильямсбурга.

“По износу зуба, можно сказать, что человек, которому он принадлежал был очень стар”, – отметил археологический директор города Джек Гэри. Судя по найденному, сложно выходить за рамки этого, однако, есть предположения, что в данном месте есть больше захоронений. Специалистами была определена одна могильная шахта и в ней, возможно, будут найдены еще доказательства, сказал Гэри. В октябре 2020 года во время раскопок выявили артефакты, свидетельствующие о церкви, которая действовала с начала XIX века до 1950-х годов, сначала в молитвенном доме, а к 1856 году – в каменном здании. Среди находок – бутылка с чернилами, керамика, гвозди, почтовая яма и стекло. В 1950 году вековое здание было снесено.

Продолжающиеся церковные раскопки происходят одновременно с другими откровениями об истории чернокожих в Вильямсбурге; сегодня исследователи объявили, что небольшое белое здание в соседнем кампусе Уильяма и Мэри было местом Вильямсбургской школы Брея, сооружения середины XVIII века, которое было сосредоточено на обучении свободных и порабощенных чернокожих детей. В настоящее время разрабатываются планы переноса здания в исторический район колониального Вильямсбурга.

Первая баптистская церковь была основана Гованом Памплетом, работником таверны, проповедовавшим своим собратьям-чернокожим христианам. В конгрегацию входили как свободные, образованные чернокожие жители Вильямсбурга, так и порабощенные верующие. Большие собрания чернокожих были запрещены из-за страха перед восстанием рабов, поэтому община поначалу поклонялась тайно. К началу XIX века община получила разрешение на использование здания на перекрестке улиц Нассау и Фрэнсис. После 1818 года здесь построили Дом собраний баптистов. Незадолго до гражданской войны его заменили на кирпичную церковь – на месте которой ныне продолжаются раскопки.

Основная часть продолжающихся археологических работ сосредоточена на тщательном просеивании этих уже нарушенных слоев, чтобы добраться до нетронутых могил ниже. На начальном этапе раскопок был обнаружен фундамент церкви 1856 года и более раннего, еще неопознанного здания. По словам Гэри, в ближайшее время археологи сосредоточатся на дальнейшей расчистке уже нарушенного верхнего слоя почвы и получении представления о количестве могил на месте. Затем на участке будет проводится генетическое тестирование совместно с экспертами Института исторической биологии Уильяма и Мэри. Это поможет установить родословную между погребенными людьми и нынешними прихожанами, чьи предки жили в данном районе и посещали Чёрную церковь.

Источник: gizmodo.com