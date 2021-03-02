 

Раскрыта загадка выхода позвоночных из воды на сушу

02.03.2021, 22:18, Новости дня
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Еще один важный этап эволюции исследован китайскими учеными. Они, в частности, решили выяснить, по какой причине и каким образом позвоночные, прекрасно чувствовавшие себя в морской среде обитания, начали выходить на сушу.

Отметим, что это один из самых загадочных моментов в процессе эволюции морских организмов. В данном случае представители науки решили изучить геномы ряда двоякодышащих рыб.

При переводе «в цифру» они занимают примерно 40 Гб, то есть в 10 раз больше, чем геном человека, уточняют ученые. Именно это невероятное усложнения и позволило произвести огромный скачок. Однако он произошел не одномоментно. Как минимум, можно выделить три основных этапа, говорят ученые. А длительность данного процесса была очень велика.  



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