Нефть оказалась возобновляемым ресурсом

02.03.2021, 22:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нефть образуется в результате деятельности цианобактерий. Поэтому ее можно отнести к таким же возобновляемым природным ресурсам, как древесина, утверждают ученые.

Проблема лишь в том, что современная экономика потребляет нефти несравненно больше, чем ее способна произвести природа. Однако ученым удалось установить, что ежегодно те самые цианобактерии формируют до 600 млн тонн новой нефти в недрах Земли.

Кроме того, значительная часть нефти вовсе не «сливается» в подземные месторождения, а, например, остается в водах Мирового океана. Ее там ежегодно образуется до 2 млн тонн. Учитывая крайне низкую концентрацию, добыча данного энергоносителя становится невозможной. Единственный способ – это сделать значительный перерыв в добыче и подождать, когда нефти снова станет много.