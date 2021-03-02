Трамп с женой тайно вакцинировались от коронавируса

02.03.2021, 22:14, Новости дня

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Бывший президент США Дональд Трамп и его жена Меланья тайно получили прививки от коронавируса в январе перед тем, как покинуть Белый дом. Об этом 1 марта сообщило издание Axios, ссылаясь на неназванного советника экс-президента.

Какой именно вакциной делали прививку на тот момент президенту, не уточняется.

Издание подчеркивает, что в декабре прошлого года бывший главный хирург США Джером Адамс защищал Трампа, который медлил с вакцинацией, заявив, что у него была “медицинская причина” для этого.

Решение Трампа вакцинироваться непублично раскритиковали. В частности, американский ученый и педиатр Питер Хотес в комментарии телеканалу CNN заявил, что если бы Трамп с супругой сделали прививку публично, то это помогло бы развеять у многих американцев недоверие к вакцине.

Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США – на первом месте в мире по распространению COVID-19: в стране инфицировалось 28,6 млн человек, 515 тыс. пациентов умерли, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

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