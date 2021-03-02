 

ЦИК зарегистрировал 34 кандидата в двух округах на довыборах в Раду

02.03.2021, 22:14, Новости дня
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2 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в 87-м и 50-м одномандатных округах на довыборах в Верховную Раду 28 марта 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Всего зарегистрировано 34 кандидата – 20 человек выдвинуты политическими партиями и 14 самовыдвиженцев.

В избирательном округе №50 (Донецкая область) зарегистрировали 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко и Николая Головко.

В избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) зарегистрировали 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Жолоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

“Всего в ЦИК было подано 64 заявления о регистрации кандидатами в народные депутаты, на 30 из них комиссия ответила отказом. Среди причин – невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства”, – отмечается в сообщении ЦИК.

Центризбирком Украины на 28 марта назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 (Ивано-Франковская область). Выборы назначили в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

В 87-м округе баллотируются спортсмен Василий Вирастюк (от “Слуги народа”), волонтер Маруся Зверобой (от “Европейской солидарности”), бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко (от партии “За майбутнє”) и представитель “Свободы” – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский. По 50-му округу от “Европейской солидарности” баллотируется детский кардиохирург Юлия Кузьменко, она фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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