Карасев: Украинская “стратегия” развития авиапрома – это попытка отраслевых лоббистов выбить бюджетные деньги

02.03.2021, 22:14, Новости дня

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Программа Кабинета Министров по развитию в Украине авиастроения не решит проблем отрасли, а поможет лоббистам получить деньги из госбюджета, заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя агентству “Українські новини” принятие государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021–2030 годы.

11 ноября прошлого гола на заседании правительства одобрили концепцию программы, ее суммарный бюджет составляет 40 миллиардов гривен на весь период, сообщала пресс-служба Минэкономики в Facebook.

Карасев отметил, что Boeing за последние несколько лет только в разработку одной новой модели Dreamliner и ее производство инвестировал около миллиарда долларов, и в связи с пандемией коронавирусной инфекции запросил дополнительно помощь из бюджеты в размере 60 млрд долларов, а на Airbus бюджет Франции выделил 15 млрд евро – и это не на разработки, а на поддержание жизнедеятельности во время кризиса.

“Поэтому $1,3 млрд долларов на 10 лет – это просто смехотворная сумма для капитало- и инвестиционно емкой авиационной индустрии. Но и это не главное: Украина постоянно выпрашивает кредиты МВФ и других международных финансовых институтов на финансирование дефицита бюджета. Почему МВФ или кто-то другой должен финансировать развитие коммерческих проектов для Украины? Для этого есть другие институты, хотя бы ЕБРР. Но украинская “стратегия” развития авиапрома не является и коммерческим проектом – это чистой воды попытка отраслевых лоббистов выбить бюджетные деньги. Ну давайте будем говорить серьезно: сколько сегодня в Украине реально “живых” предприятий авиационной отрасли? Их можно пересчитать на пальцах одной руки – вот они и проталкивают выделение денег из бюджета, а наличие любой, даже самой нелогичной и плохонькой программы, – это уже формальная законная возможность получить строку в бюджете”, – заявил Карасев.

Эксперт добавил, что в Украине есть только две компании, которые могут выпускать авиапродукцию, “Українські новини” отмечают, что речь идет о “Мотор Січ” и “Антонове”.

“Мы знаем, как называется единственная компания, которая может производить двигатели, мы знаем, как называется единственная компания, которая производит самолеты, – сказал политолог. – Сами посудите, о каком развитии авиапрома может идти речь, если первая – частная компания, а вторая – полуживая государственная, и обе выпрашивают деньги из бюджета вместо того, чтобы продавать свою продукцию и зарабатывать деньги. Это свидетельствует и о качестве той продукции, которую никто не спешит покупать”.

Он подчеркнул, что правительственная программа не содержит ни характеристик авиатехники, ни информации о масштабах производства или рынках сбыта, а также перспективах внутреннего потребления авиационной техники: для военных или экстренных служб, или для пассажирских перевозок. Карасев напомнил о проекте по созданию и закупке украинских палубных вертолетов для военно-морских сил.

“Зачем выбрасывать бюджетные деньги и закупать для Минобороны такие вертолеты, если Украина не располагает кораблями, на которые они могут садиться? – заявил политолог. – Обещание купить три самолета “Ан” за бюджетные деньги – это пока только обещание. Это еще не деньги, которые позволят платить зарплаты рабочим и инженерам, финансировать закупку необходимых материалов и комплектующих. Тремя “Анами” за бюджетные деньги мы авиапром не поднимем – должна быть постоянная загрузка заводов, и их смежников-поставщиков. Далее: никто не хочет говорить о том, что Украина выпускает морально устаревшую авиатехнику, а ее основное конкурентное преимущество – дешевизна. Ладно, соберут эти три самолета за бюджетные деньги – поставим их в ангаре и будем ими гордиться!”.

Он считает правительственную программу по развитию авиапрома мечтами.

“Возьмем хотя бы такой пассаж из нее, как привлечение инвесторов в отрасль. Все прекрасно понимают, что Украина на “Мотор Січ” создала такой прецедент, который отпугнет от нее любого здравомыслящего инвестора. Второй момент – снова возобновились разговоры о пересмотре приватизации. Как на Украину будут смотреть инвесторы, которые, например, захотят для реализации больших проектов принять участие в корпоратизации госпредприятий авиаотрасли с последующим созданием совместных предприятий? Сегодня Украина воплощает собой полный хаос и отсутствие гарантий, исключающие возможность стратегического планирования, а ведь авиапром – это планирование на десятилетия вперед”, – заявил Карасев.

Эксперт считает программу продуктом активности лоббистов.

“Давайте вспомним, как власть и вице-премьер оконфузились с заявлениями о запуске космических ракет к 30-летию независимости Украины: они сделали громкие заявления, а космическое агентство открыто заявило, что это нереалистичное намерение. То же произойдет и с программой развития авиапрома – кому-то за нее будет стыдно, а кому-то придется и отвечать за неэффективное расходование бюджетных средств”, – считает директор Института глобальных стратегий.

Он подчеркнул, что для индустрии и промышленности не нашлось места в повестке посвященного главным реформам форума “Украина 30″.

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