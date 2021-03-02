Нобелевский комитет получил более трехсот заявок на премию мира

02.03.2021, 22:14, Новости дня

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В 2021 году на Нобелевскую премию мира выдвинули 329 кандидатов, из них 234 человека и 95 организаций. Об этом сообщается на сайте премии.

В 2021 году количество кандидатов превзошло показатель прошлого года, когда на премию выдвинули 317 кандидатов. На сайте премии отмечают, что это третье место по количеству кандидатов за всю историю. Абсолютный рекорд установили в 2016, когда на Нобелевскую премию мира выдвинули 376 кандидатов.

По мнению секретаря Норвежского Нобелевского комитета Олав Ньельстада, количество кандидатов отражает большой международный интерес к Нобелевской премии мира, но также свидетельствует о том, что в мире еще много нерешенных конфликтов, войн и проблем с правами человека, пишет Reuters.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира. Премия вручается с 1901 года.

Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом.

Так, ранее стало известно что на Нобелевскую премию мира в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантом стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг и экс-президент США Дональда Трампа.

Церемония вручения премии мира состоится 10 декабря в Осло.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Ее размер в 2020 году составлял 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).

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