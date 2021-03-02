 

Нобелевский комитет получил более трехсот заявок на премию мира

02.03.2021, 22:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2021 году на Нобелевскую премию мира выдвинули 329 кандидатов, из них 234 человека и 95 организаций. Об этом сообщается на сайте премии.

В 2021 году количество кандидатов превзошло показатель прошлого года, когда на премию выдвинули 317 кандидатов. На сайте премии отмечают, что это третье место по количеству кандидатов за всю историю. Абсолютный рекорд установили в 2016, когда на Нобелевскую премию мира выдвинули 376 кандидатов.

По мнению секретаря Норвежского Нобелевского комитета Олав Ньельстада, количество кандидатов отражает большой международный интерес к Нобелевской премии мира, но также свидетельствует о том, что в мире еще много нерешенных конфликтов, войн и проблем с правами человека, пишет Reuters.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира. Премия вручается с 1901 года.

Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом.

Так, ранее стало известно что на Нобелевскую премию мира в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантом стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг и экс-президент США Дональда Трампа.

Церемония вручения премии мира состоится 10 декабря в Осло.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. Ее размер в 2020 году составлял 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / ОПЗЖ выдвинула Ильюка в мэры Николаева

22.01 / Замглавы МИД обсудил с американским послом возвращение США в ВОЗ

29.06 / Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

30.07 / Белорусскому оппозиционеру Тихановскому продлили арест

08.07 / Times – президент Бразилии заразился COVID-19, но продолжает критиковать карантин

07.01 / Чичваркин: Центр Лондона – такая концентрация денег, что нужно быть очень ленивым или очень глупым, чтобы не обеспечить себе нормальную жизнь

19.01 / Главред – вмешательства в выборы в США продолжатся, какими бы карами Америка ни грозила

18.01 / Попова: Трудно было сделать больше для популяризации Навального в СМИ, чем сделала российская власть

08.09 / Песков назвал «уткой» откровения экс-адвоката Трампа о Путине

23.11 / Комаровский назвал единственный способ не заболеть коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска