 

В Google приступили к тестированию конкурента TikTok — сервиса YouTube Shorts

02.03.2021, 22:10, Разное
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Компания Google запустила бета-тест своего нового сервиса YouTube Shorts, который должен стать главным конкурентом приложения по созданию коротких роликов TikTok. На данный момент сервисом могут воспользоваться ограниченное число тестеров, проживающих в США и Индии.
Одним из первых сервисов, предложивших создавать ролики короткого формата, стал Vine, но наибольшую популярность приобрело приложение TikTok. Теперь компания Google представила похожий сервис. О запуске YouTube Shorts рассказал главный директор по продуктам Google Нил Мохан.

Аналитики компании отмечают, что, несмотря на статус бета-тестирования, ролики, записанные при помощи YouTube Shorts уже собирают до 3,5 млрд просмотров. Учитывая наличие собственной системы монетизации, компания Google может привлечь большую часть аудитории TikTok.

Кроме того, в Индии и США у сервиса YouTube Shorts будет больше преимуществ, поскольку в этих регионах приложение TikTok имеет ограниченный доступ. О глобальном запуске нового сервиса Google пока информации нет, а в бета-тесте могут принять участие ограниченное число пользователей, выбранных случайным образом.

Источник: ria.ru



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