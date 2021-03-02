Ученые проверили эффективность выработанных у пациентов антител против нового штамма коронавируса

02.03.2021, 22:10, Разное

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Южноафриканские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили способность выработанных переболевшими COVID-19 антител к нейтрализации нового штамма коронавируса. Выяснилось, что защита пациентов, сформировавшаяся после инфицирования SARS-CoV-2, не является эффективной против мутировавшего вируса.

Базовым материалом для научной работы ученых, представляющих Национальный институт инфекционных исследований ЮАР и Университет Витватерсранда, стал созданный ими искусственный псевдовирус, содержащий ряд мутаций варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, который впервые был обнаружен в Южной Африке. Исследователи провели сравнение нейтрализации 501Y.V2 и исходной линии коронавируса нового типа посредством трех классов моноклональных антител. Оказалось, что указанные компоненты защиты нейтрализовали частицы исходной линии, однако вариант 501Y.V2 продемонстрировал устойчивую резистентность.

Примечательно, что на втором этапе эксперимента медики опробовали нейтрализацию обоих версий коронавируса плазмой выздоравливающих, которую получили от 44 пациентов, госпитализированных в клиники Йоханессбурга с диагнозом COVID-19. В результате около 50% плазмы не обладали активностью против нового штамма, еще часть продемонстрировала значительно сниженную реакцию, и лишь три образца, которые были взяты у болеющих тяжелой формой, смогли показать высокий показатель уровня нейтрализации вируса. Тем не менее, даже несмотря на отсутствующую нейтрализацию, антитела вполне успешно демонстрировали связывание со спайковым белком нового штамма, обеспечивая таким образом частичную защиту.

Ученые отметили, что итоги исследования наглядно демонстрируют высокий риск повторного заражения в случае, если переболевшие “исходной версией” SARS-CoV-2 впоследствии встретятся с новым штаммом опасного патогена. Также они указали на необходимость проведения новых экспериментов в сфере разработки быстро адаптируемых платформ для новых образцов вакцины, так как лекарства, действие которых обеспечивает выработку антител посредством связывания спайкового белка, в итоге могут не обеспечить эффективность против новых мутировавших вариантов коронавируса. Материалы научной работы были опубликованы в издании Nature Medicine.

Источник: ria.ru